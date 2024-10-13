شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتفق على ودية مع السد فى معسكر قطر استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

استقر الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم على خوض مباراة ودية مع السد القطري خلال معسكر الدراويش المزمع إقامته هناك استعداداً للموسم الجديد.

حدد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن الثلاثاء المقبل موعداً للسفر لقطر لدخول معسكر مغلق استعداداً للموسم الجديد.

ويستمر معسكر الاسماعيلى فى قطر لمدة أسبوع يخوض خلالها مباراتين وديتين لتجهيز لاعبيه لانطلاق الدوري الجديد.

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، نظيره فاقوس وديا، في الرابعة والنصف عصر اليوم، الأحد، على استاد الإسماعيلية، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

ويحرص الجهاز الفني للأسماعيلي، بقيادة حمد إبراهيم، على مواجهة خوض عدة وديات بمستويات مختلفة، للوقوف على مستوى لاعبي الدراويش بشكل أكبر، استعدادا لانطلاقة الموسم الجديد ويسبق ودية فاقوس، مران صباحي للفريق رغبة من الجهاز الفني في رفع اللياقة البدنية للاعبين.

وقاد حمد إبراهيم نادى الإسماعيلى فى الولاية الأولى خلال 6 مباريات فى الدورى الممتاز، استطاع الفوز فى مباراتين والتعادل فى مباراتين والهزيمة فى مباراتين ليحصد 8 نقاط من أصل 18 نقطة ممكنة، وسجل الإسماعيلى تحت قيادته 6 أهداف واستقبل أيضا 6 أهداف.