شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم فى دورى المحترفين.. خماسية القناة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

أسدل الستار على مباريات اليوم الأول من الجولة الثانية من مسابقة دوري المحترفين، التي شهدت 4 مواجهات قوية، فيما تم تأجيل مباراة بلدية المحلة وسبورتنج لأجل غير مسمى.

وجاءت نتائج مباريات اليوم في دوري المحترفين كالتالي:

متتخب السويس 0 /5 القناة

اكتسح فريق القناة نظيره منتخب السويس بخماسية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد، فى إطار منافسات الأسبوع الثاني من مسابقة دوري المحترفين.

وسجل خماسية القناة كل من عمرو بركات ومصطفى سلطان "هدفين" وصامويا وعمر عبد الشافي عسلية، في الوقت الذي أهدر أبو الحمد لاعب منتخب السويس ركلة جزاء في الشوط الثاني.

بروكسي 1 /0 طنطا

وخطف بروكسي فوزا مهما على فريق طنطا بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، فيما ظل فريق طنطا بدون نقاط بعد الهزيمة الثانية.

راية 0 /0 أبو قير للأسمدة

وحسم التعادل السلبي مواجهة راية مع أبو قير للأسمدة، ليحصد راية أول نقطة له هذا الموسم، فيما رفع أبو قير للأسمدة رصيده إلى 4 نقاط.

المقاولون 2 /1 الداخلية

وحقق المقاولون العرب فوزا ثمينا على حساب الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما باستاد المقاولون العرب ضمن فعاليات الجولة الثانية لدورى المحترفين.

تقدم تشارلز باسى للمقاولون العرب في الدقيقة 63، وتعادل إسلام عبد النعيم للداخلية في الدقيقة 86، واستطاع لاعبو الذئاب من إدراك الهدف الثانى في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع عن طريق محمد عنتر، وأضاع الضيوف ضربة جزاء عن طريق شريف دابو.

بهذه النتيجة رفع المقاولون العرب رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المسابقة، بينما استمر الداخلية صفر من النقاط في مؤخرة الترتيب.