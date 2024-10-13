شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب يد الأهلى: قدمنا مباراة قوية أمام بطل الكونغو ونركز فى المواجهة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

أعرب ستيفان مادسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي عن سعادته بعد الفوز على سي إف جي الكونغولي في بطولة أفريقيا للأندية والتي تقام بالمغرب.

‎وقال مادسن، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: قدمنا مباراة جيدة أمام سي إف جي الكونغولي الذي كان منافسًا قويًّا على أرضية الملعب.

‎وأضاف: درسنا الفريق الكونغولي جيدًا وكنا مستعدين للمباراة رغم ضيق الوقت، الآن نغلق صفحة مباراة سي إف جي ونبدأ الاستعداد لمواجهة إيتوال الكونغولي.

وتابع مادسن: لا نفكر في الأدوار الإقصائية، كل تركيزنا في الوقت الحالي هو الفوز في المباراة المقبلة ثم نبدأ التفكير في ربع النهائي.

وكان «رجال يد الأهلي» قد حقق الفوز على سي إف جي الكونغولي بنتيجة 38-19 في بطولة أفريقيا للأندية.