شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر 2007 يفوز على روسيا 2008 فى الودية الثالثة بنتيجة 3-1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب مصر مواليد 2007 بقيادة أسامة نبيه، على منتخب روسيا مواليد 2008 بنتيجة 3/1 في الودية الثالثة التي أقيمت مساء اليوم باستاد الإسكندرية.

سجل أهداف منتخب مصر كل من: عمر العزب ويوسف صابر ومصطفى غلوش.

وضم التشكيل كلا من إياد تامر في حراسة المرمى، إياد مدحت ومحمد عوض وأحمد متولي وعمرو ثروت وعبد الرحمن عادل ومحمد هيثم ويوسف شيكا وعمر العزب ومحمود صلاح وأدهم كريم.

يضم الجهاز الفني لمنتخب 2007 كلا من: أسامة نبيه مديرا فنيا وحمادة أنور مديرا للمنتخب وشريف عبد الفضيل مدربا عاما ومحمد عمر النور مدربا وإبراهيم عبد الجواد مدربا لحراس المرمى ود. أيمن فريد طبيبا ود. محمد محروس أخصائي علاج طبيعي وأحمد ممدوح مدلك وأحمد عصام محلل أداء وعلاء سعيد مسئول مهمات.