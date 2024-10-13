شكرا لقرائتكم خبر عن جمل تكتيكية ورفع الحمل البدنى الأبرز فى مران الإسماعيلى بعد ودية فاقوس والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 أكتوبر 2024 09:27 م

يواصل فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بقيادة حمد إبراهيم، العمل دون راحة استعدادا لانطلاقة الموسم الجديد.

وحرص الجهاز الفني على خوض اللاعبين لمران عقب نهاية ودية الفريق اليوم، الأحد، أمام فاقوس، رغبة من حمد وجهازه المعاون، في كسب المزيد من الوقت لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد.

وقرر الجهاز الفني رفع الحمل التدريبي، للارتقاء بالمستوى بالبدني والخططي للاعبين قبيل انطلاق الموسم.

المران تم تقسيمه على جزأين الأول اشتمل على تدريبات بدنية والثاني تطرق إلى جمل خططية وفنية متنوعة بغرض زيادة الفاعلية الهجومية.

كما شهد المران تدريبات منفردة للاعبي الخط الدفاعي بهدف زيادة الانسجام فيما بينهم والحد من الأخطاء الدفاعية.