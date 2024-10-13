شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يسافر إلى الإمارات 17 أكتوبر استعدادا للسوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

قرر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة يومي الاثنين والثلاثاء، بعد ختام معسكر الإعداد في تركيا، بلقاء كونيا سبور وديا.

وقرر الجهاز الفني العودة للتدريبات يوم الأربعاء، بملعب النادي، على أن يختتم بيراميدز تدريباته بالقاهرة مساء الخميس، ويسافر في التاسعة مساء بعد التدريب مباشرة، إلى أبوظبي على متن طائرة خاصة لخوض مباريات السوبر المصري.

وتقرر أن يخوض بيراميدز أول تدريباته في أبوظبي يوم الجمعة بأحد الملاعب المخصصة لفرق البطولة، قبل أن يختتم تدريباته على استاد آل نهيان مساء السبت، وهو الملعب الذي يستضيف مباراة الفريق أمام الزمالك في نصف النهائي، عصر الأحد.