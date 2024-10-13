شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يواجه مودرن سبورت وديا غدا استعدادا للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق بتروجت غدا الإثنين، فريق مودرن سبورت على استاد الكلية الحربية، فى مباراة ودية استعدادا لانطلاق بطولة الدوري الممتاز نهاية الشهر الجاري.

ويسعى سيد عيد المدير الفنى لفريق بتروجت للدفع بكل اللاعبين الجدد في مواجهة مودرن سبورت، من أجل تحقيق الانسجام بين اللاعبين الجدد والقدامي قبل منافسات الدوري، والذي يأمل في البقاء في منافساته بالموسم الجديد، بعدما نجح فى إعادة الفريق البترولى للدورى الممتاز.

وكان بتروجت قد حقق الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى المباراة الودية التى جمعتهما في أولى التجارب القوية التي يخوضها الفريق استعدادا للموسم الجديد.