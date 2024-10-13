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وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الأهلي بالمجموعة الأولى إلى جانب فرق النجم الكونغولي وسي إڤ جي ‏الكونغولي وميكال الإثيوبي.

نال عمر خالد " كاستيلو" لاعب فريق كرة اليد بالنادى الأهلى جائزة أفضل لاعب فى مباراة فوز فريقه على نظيره سى إف جى الكونغولى بنتيجة 38-19 فى ثانى مواجهاته ببطولة أفريقيا للأندية المقامة فى المغرب.

الأحد، 13 أكتوبر 2024 09:14 م

شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كاستيلو أفضل لاعب فى مباراة الأهلى وبطل الكونغو فى بطولة أفريقيا لليد والان مع تفاصيل الخبر

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات