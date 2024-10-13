شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كاستيلو أفضل لاعب فى مباراة الأهلى وبطل الكونغو فى بطولة أفريقيا لليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالأحد، 13 أكتوبر 2024 09:14 م
نال عمر خالد " كاستيلو" لاعب فريق كرة اليد بالنادى الأهلى جائزة أفضل لاعب فى مباراة فوز فريقه على نظيره سى إف جى الكونغولى بنتيجة 38-19 فى ثانى مواجهاته ببطولة أفريقيا للأندية المقامة فى المغرب.
وحقق فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى الفوز على ميكال الإثيوبى بنتيجة 67-11 فى أولى مواجهاته ببطولة أفريقيا الجمعة.
وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الأهلي بالمجموعة الأولى إلى جانب فرق النجم الكونغولي وسي إڤ جي الكونغولي وميكال الإثيوبي.
وجاءت قائمة «رجال يد الأهلي» كالتالي:
إبراهيم المصري- أحمد عادل- ياسر سيف- أحمد خيري- سيف هاني- عبد الرحمن فيصل- محسن رمضان- محمد لاشين- عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامي- محمد مجدي- نبيل شريف- عبد العزيز إيهاب «زيزو» - راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.
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