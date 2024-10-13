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عمر كاستيلو أفضل لاعب فى مباراة الأهلى وبطل الكونغو فى بطولة أفريقيا لليد

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الأحد، 13 أكتوبر 2024 09:14 م

نال عمر خالد " كاستيلو" لاعب فريق كرة اليد بالنادى الأهلى جائزة أفضل لاعب فى مباراة فوز فريقه على نظيره سى إف جى الكونغولى بنتيجة 38-19 فى ثانى مواجهاته ببطولة أفريقيا للأندية المقامة فى المغرب.

وحقق فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى  الفوز على ميكال الإثيوبى بنتيجة 67-11 فى أولى مواجهاته ببطولة أفريقيا الجمعة.

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الأهلي بالمجموعة الأولى إلى جانب فرق النجم الكونغولي وسي إڤ جي ‏الكونغولي وميكال الإثيوبي.

وجاءت قائمة «رجال يد الأهلي» كالتالي:‏

‏‎إبراهيم المصري- أحمد عادل- ياسر سيف- أحمد خيري- سيف هاني- عبد الرحمن فيصل- محسن رمضان- محمد لاشين- عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامي- محمد مجدي- نبيل شريف- عبد العزيز إيهاب «زيزو» - راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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