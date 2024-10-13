شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخوض "تراى ماتش" الثلاثاء فى ختام تجاربه الودية قبل السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي "تراي ماتش" يوم الثلاثاء المقبل بين كل اللاعبين وبمشاركة عدد من اللاعبين الشاب، في آخر بروفة ودية قبل السفر إلى الإمارات لخوض منافسات كأس السوبر المصري، والتي يستهلها بمواجهة سيراميكا يوم 20 أكتوبر الجاري، من أجل تجهيز لاعبيه البدلاء والصفقات الجديدة بشكل جيد ورفع كفاءة لاعبي الفريق الأحمر الفنية والبدنية.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا ‏للسوبر المصري الذي يقام في الإمارات خلال الشهر الجاري.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث ‏عن البرنامج التدريبي وكافة الأمور الفنية.‏

وخاض لاعبو الفريق جزءًا بدنيًّا ثم تدريبات متنوعة بالكرة، حرص خلالها الجهاز الفني على ‏تنفيذ الجوانب الخططية.‏

وكان الأهلي قد حصل على راحة أمس عقب المباراة الودية أمام حرس الحدود التي أقيمت الجمعة الماضي باستاد التتش، ضمن تحضيرات الفريق للسوبر المصري.‏