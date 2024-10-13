موعد سفر بيراميدز إلى الإمارات استعدادًا لمباراة السوبر المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز مسعكره التحضيري للموسم الجديد، بالهزيمة ودياً من فريق كونيا سبور بهدف نظيف.

ومنح الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز اللاعبين راحة سلبية لمدة 48 ساعة يومي الاثنين والثلاثاء، وذلك عقب انتهاء المعسكر، على أن يواصل الفريق تدريباته يوم الأربعاء على ملعب النادي.

كما يختتم بيراميدز استعداداته في القاهرة مساء الخميس، بعد ذلك تطير بعثة الفريق إلى أبوظبي على متن طائرة خاصة، استعدادًا لخوض مباريات السوبر المصري.

والجدير بالذكر أن الفريق الكروي بنادي بيراميدز سيواجه نظيره الزمالك يوم الأحد المقبل الموافق 20 أكتوبر في نصف نهائي كأس السوبر المصري.