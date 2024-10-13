10 صور ترصد فوز الأهلي على سي إف جي في بطولة إفريقيا لكرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز النادي الأهلي على نظيره سي إف جي الكونغولي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة إفريقيا لأندية كرة اليد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المارد الأحمر على سي إف جي 16-10، وواصل كوماندوز الأهلي في التألق حتى حصد نقاط اللقاء والفوز بنتيجة 38-19.

وحصد عمر خالد الشهير بـ "كاستيلو" جائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي وسي إف جي الكونغولي، التي جمعت الفريقين اليوم في دور المجموعات من بطولة إفريقيا للأندية التي تقام بمدينة العيون بالمغرب.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع إيتوال الكونغولي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

اقرأ أيضًا:

أول منتخب يتأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025

Couples الدورى المصري“اتجوزت صغير أوي".. قصة حب إمام عاشو وزوجته (صور وفيديو )