زمالك وحرس حدود.. 20 صورة ترصد رحلة إمام عاشور من الطفولة إلى الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد، محمد الميموني:

تمكن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، من يضع اسمه ضمن أهم لاعبي الكرة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة في ظل الأداء القوي والمميز الذي ظهر به اللاعب في السنوات الأخيرة، سواء خلال فترة تواجده مع نادي الزمالك أو بعد الانتقال إلى النادي الأهلي.

وفجر إنتقال إمام عاشور من نادي ميتلاند الدنماركي، الذي احترف في صفوفه، في يناير 2023، إلى النادي الأهلي في يوليو من العام ذاته، حالة من جدل واسعة بين الجماهير المصرية، بل وأثار حالة من الغضب لدى أغلب جماهير القلعة البيضاء، الذين كانوا ينظرون إلى اللاعب على أنه من أبناء النادي، الذي لا يمكن انتقاله إلى الغريم التقليدي.

وبدأ إمام عاشور مشواره في كرة القدم، من ناشئين نادى غزل المحلة، وتدرج في صفوف الناشئين بالنادي، حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول بالنادي عام 2018، لكنه لم يشارك مع الفريق بشكل أساسي.

وخرج إمام عاشور في يونيو 2018، إلى فريق حرس الحدود على سبيل الإعارة باحثاً عن فرصة المشاركة بشكل أساسي والظهور بشكل مميز رفقة الفريق، واستمر مع الفريق لمدة موسم، خاض خلالهم 32 مباراة، تمكن من إحراز 4 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة.

وتألق إمام عاشور رفقة حرس الحدود لفت الكثير من الأنظار إليه، لتأتي الخطوة الفارقة في مسيرة اللاعب، حينما انتقل إلى نادي الزمالك في عام 2019، ليبدأ في الظهور على الساحة الرياضية بشكل أكبر والظهور كأحد أهم لاعبي الكرة المصرية.

وخاض عاشور رفقة نادي الزمالك، في ثلاثة مواسم مع الفريق الأبيض، 102 مباراة تمكن خلالهم من تسجيل 15 هدف وتقديم 11 تمريرة حاسمة.

وبعد ثلاثة مواسم ناجحة رفقة الفارس الأبيض، بدأت أنظار إمام عاشور تتجه صوب الاحتراف الأوروبي، حيث انضم إلى فريق ميتلاند، في يناير 2023 ولكنه لم يستمر مع الفريق سوى ستة أشهر فقط، تمكن خلالهم من خوض 7 مباريات وتسجيل هدفين.

وعاد إمام عاشور إلى مصر بعد تجربة احترافية قصيرة في أوروبا، لكن هذه المرة من بوابة النادي الأهلي، الذي انضم إليه في يونيو 2023، ليبدأ فصل جديد في مشوار اللاعب الكروي.

وشارك عاشور حتى الآن في 49 مباراة رفقة المارد الأحمر، تمكن خلالهم من تسجيل 11 هدف وتقديم 10 تمريرات حاسمة.

وعلى الصعيد الدولي، خاض إمام عاشور رفقة المنتخب 15 مباراة دولية.

وحقق إمام عاشور 10 ألقاب في مسيرته حتى الآن، بواقع 3 ألقاب لبطولة الدوري المصري، لقب مع الأهلي ولقبين مع نادي الزمالك، ومثلهما لكأس مصر، لقبين مع الزمالك أيضاً ولقب وحيد مع الأهلي حتى الآن، لقب لبطولة دوري أبطال أفريقيا ولقبين لكأس السوبر المصري بواقع لقب مع النادي الأهلي وآخر مع الزمالك، بالإضافة إلى التتويج بأمم أفريقيا تحت 23 عاماً مع منتخب مصر عام 2019.