Couples الدورى المصري“اتجوزت صغير أوي".. قصة حب إمام عاشو وزوجته (صور وفيديو )

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نهي خورشيد:

خلال فترة تألق إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وقبل أيام من تجربة احترافه الخارجي، ظهرت ياسمين حافظ في حياته لتزيدها سعادة ونجاح واستقرار.

واحتفل إمام عاشور بخطوبته من ياسمين في 8 يناير 2023، وبعد أيام احتفلت بعيد ميلاده لينشر نجم الأحمر فيديو رومانسي من مفاجئتها بتعليق:" لا تمر ثانية واحدة دون أن أشعر بالامتنان لوجودك في حياتي".

بعد أقل من شهرين فقط، احتفل الثنائي بحفل زفافهما في شهر مارس، وسط حضور نجوم الكرة المصرية. وحكي عاشور عن زواجه ودور ياسمين في حياته في تصريحات عبر برنامج " ع المسرح" :" اتجوزت صغير أوي وانا عندي 24 سنة، مراتى ربنا يخليهالي، سند ليا ومهما اتكلم عنها مش هوفي حقها، وقفت جنبي في حاجات كتير".

وأضاف:"ودايما بتدعمني في حياتي سواء في النادي والملعب أو برا الملعب، دايما معايا داعم وظهر وسند".

ولا يخلو ظهور إمام وياسمين من المواقف الرومانسية، فهو يظهر حبه وخوفه عليه في جميع المناسبات التي تواجدوا فيها سوياً، وآخرها خلال سقوطها في حفل افتتاح مول إسلام سعد.

وتدعم ياسيمن إمام وتتواجد معه في جميع المباريات الهامة التي يخوضها.

ورزق إمام من ياسمين بابنته الوحيدة "كتاليا" في 9 أبريل، والتي ظهرت معه لأول مرة خلال تتويج الأهلي بدرع الدوري المصري الممتاز 2023-2024.

كما جاء احتفل عاشور الأخير بعيد ميلاد زوجته برسالة رومانسية:"كل سنه وانتي طيبه ياحلي واجدع واغلي ياسمين في الدنيا ويارب العمر كله سعاده وخير ودايما سوي ويقدرني واسعدك ياروح قلبي ربنا يخليكي ليا ولا يحرمني منك ابدا".