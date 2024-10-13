أول منتخب يتأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الأحد 13 أكتوبر، تأهل أول منتخب إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في دولة المغرب.

وتأهل منتخب بوركينا فاسو إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية، عقب الفوز على بوروندي بثنائية دون رد.

ورفع بوركينا فاسو رصيده إلى 10 نقاط من 4 مباريات في صدارة المجموعة الثانية عشر، وجاء منتخب السنغال في الوصافة برصيد 7 نقاط، وبوروندي ثالثا "3 نقاط".

وبهذا الفوز ضمن بوركينا التأهل إلى النهائيات كمركز ثاني على الأقل، حتى في حالة الخسارة في المباراتين المتبقيتين ضد السنغال ومالاوي.

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