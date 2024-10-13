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هدف أرنولد الرائع.. منتخب إنجلترا يتخطى فنلندا بثلاثية (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة إنجلترا وفنلندا التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وفاز إنجلترا على فنلندا بنتيجة 3-1 على ملعب هلسنكي الأولمبي.

سجل هدف إنجلترا الاول، جاك جريليش في الدقيقة 18.

سجل هدف إنجلترا الثاني، ترنت أرنولد في الدقيقة 74.

سجل هدف إنجلترا الثالث، ديكلان رايس في الدقيقة 84.

سجل هدف فنلندا، آرتو هوسكونين في الدقيقة 87.

وبهذا الفوز، احتل الأسود الثلاثة وصافة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط وبنفس عدد نقاط اليونان المتصدر، بينما احتل فنلندا المركز الأخير دون نقاط.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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