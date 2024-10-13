زوجة مصطفى فتحي تدعمه بهذه الصورة قبل السفر مع المنتخب إلى موريتانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حرصت هبة خلف زوجة نجم الزمالك ومنتخب مصر مصطفى فتحي، على دعم زوجها قبل مباراة المنتخب أمام موريتانيا يوم الثلاثاء المقبل.

ونشر هبة عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لزوجها، خلال تواجده رفقة بعثة المنتخب المتجهة إلى موريتانيا لخوض اللقاء.

ويلاقي منتخب مصر نظيره الموريتاني، يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وكان المنتخب الوطني، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب موريتانيا، في الجولة الثالثة من التصفيات، في اللقاء الذي جمع بينهما، يوم الجمعة الماضي، على ستاد القاهرة الدولي.

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