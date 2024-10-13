"الودية الأخيرة قبل السوبر".. الزمالك يتلقى الهزيمة من زد بثلاثية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل مصراوى:

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الهزيمة أمام نظيره زد، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب النادي، في إطار الاستعداد لبطولة كأس السوبر المحلي.

ويستعد نادي الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المصري، المقام في دولة الإمارات خلال الفترة من 20 أكتوبر الجاري حتى 24 من الشهر ذاته.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فريق بيراميدز يوم 20 أكتوبر الجاري، في إطار نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وبدأ الزمالك اللقاء الودي أمام زد بتشكيل مكون:

حراسة المرمى: محمد صبحى.

خط الدفاع: محمد حمدي، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، أحمد محمود.

خط الوسط: زياد كمال، عبد الله السعيد، محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم: مصطفى شلبي، ناصر منسي، كونراد ميشالاك.

وأحرز ثنائية الفارس الأبيض في اللقاء كلا من البولندي كونراد ميشالاك والتونسي حمزة المثلوثي فيما سجل ثلاثية زد كل من، ديلسون كاموني، سامح إبراهيم وشادي حسين.

وشهدت بداية المباراة هجوم قوي من الفريقين، قبل أن يتمكن زد من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الثالثة من زمن الشوط الأول عن طريق ديلسون كاموني.

وبعد ذلك ضغط الفارس الأبيض بشكل قوي لتعديل النتيجة وأهدر كونراد ميشالاك فرصة من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، ولكن الكرة علت العارضة، لينتهي الشوط الأول بتقدم زد بهدف دون مقابل.

ومع بداية الشوط الثاني واصل الزمالك محاولاته الهجومية ، حتى نجح البولندي كونراد ميشالاك في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 55 من عمر المباراة.

ولم يستمر التعادل فترة كبيرة، حيث نجح زد في إحراز الهدف الثاني عن طريق سامح إبراهيم في الدقيقة 73 من عمر المباراة، قبل أن ينجح التونسي حمزة المثلوثي في تسجيل هدف التعادل من رأسية في الدقيقة 75 من عمر المباراة.

وفي الدقائق الأخيرة من عمر المباراة نجح شادي حسين في تسجيل الهدف الثالث لفريق زد لتنتهي المباراة بفوز الضيوف بثلاثية مقابل هدفين.

ويستعد نادي الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المصري، المقام في دولة الإمارات خلال الفترة من 20 أكتوبر الجاري حتى 24 من الشهر ذاته.

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