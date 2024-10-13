"بسبب مشاجرة المول".. القصة الكاملة لأزمة إمام عاشور لاعب الأهلي.. وآخر تطورات القضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تواصل أزمة نجم منتخب مصر والنادي الأهلي إمام عاشور، التي تتعلق بتهمة التعدي على فرد أمن في أحد المولات بالضرب، تصدر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، خلال الفترة الماضية.

وبدأت أزمة إمام عاشور مع فرد أمن أحد المولات بالشيخ زايد، منذ شهر يونيو الماضي، ادعى أن لاعب الأهلي قام بالاعتداء عليه، بعد تلقيه اتصالاً هاتفياً من زوجته، يوم 20 يونيو الماضي تخبره، بقيام أحد الأشخاص بمضايقتها لفظيًا داخل قاعة السينما في المول.

وكان إمام عاشور قال خلال تحقيقات النيابة، التي أجريت أمام رئيس نيابة قسم أول وثان الشيخ زايد، بأنه تلقى اتصالاً هاتفياً من زوجته، تخبره بأنها تعرض لبعض المضايقات والمعاكسات داخل قاعة السينما الخاصة بالمول، مما جعله يذهب إلى المول رفقة صديق له وشقيق زوجته الصغير، لمعرفة حقيقة الأمر.

كما أوضح اللاعب خلال التحقيقات، أنه لا يعرف الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو المتداول، مشيراً إلى أنهم من الممكن أن يكونوا من الأشخاص الذين اتبعوه فور رؤيته، كما نفى خلال التحقيقات تعرضه إلى فرد الأمن أو الاشتباك معه، موضحاً أنه اتجه إلى مكتب الأمن بالمول، بعدما علم أن من قاموا بمعاكسة زوجته متواجدين هناك، لكنه لم يجد أحداً منهم عند وصوله.

وبعد استماع النيابة إلى أقوال لاعب الأهلي، قررت إخلاء سبيله بكفالة مادية قدرها 5 ألاف جنيهاُ.

واستمرت أزمة إمام عاشور في تصاعد، حتى وصلت إلى ساحات القضاء، حيث عقدت أول جلسات المحاكمة يوم 5 أكتوبر الجاري، التي شهدت تغيب لاعب الأهلى عن حضور الجلسة.

وقررت محكمة جنح الشيخ زايد في ذلك الوقت، بتأجيل أولى جلسات محاكمة اللاعب إمام عاشور، حتى يوم 12 أكتوبر الجاري.

وعقدت ثاني جلسات محاكمة لاعب الأهلي، يوم أمس السبت الموافق 12 أكتوبر الجاري، التي شهدت غياب اللاعب إمام عاشور عن حضور الجلسة أيضاً.

وقامت المحكمة بتأجيل النطق بالحكم في القضية، حتى جلسة 19 أكتوبر الجاري.

ويذكر أن إمام عاشور سيخوض رفقة النادي الأهلي، بطولة السوبر المصري في دولة الإمارات، خلال الفترة من 20 أكتوبر الجاري حتى يوم 24 من الشهر نفسه.

ويلاقي النادي الأهلي، في نصف نهائي البطولة نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم 20 أكتوبر الجاري، أي بعد 24 ساعة فقط من جلسة النطق بالحكم في قضية إمام عاشور.

أقرأ أيضاً:

وفاة الأب والأم ومساندة كوكا.. رحلة احتراف لاعبة منتخب مصر في البرتغال (صور وفيديو)

دون صلاح ومصطفى.. 12 صورة ترصد سفر منتخب مصر إلى موريتانيا

"لو أبعدناهم من سيتواجد؟".. عضو رابطة الأندية يرد بقوة على حسام حسن