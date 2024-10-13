صبحي يفتتح مؤتمر ريادة الأعمال والاستثمار العربي.. دفعة قوية لرواد الأعمال الشباب

ياسر رشاد - القاهرة - وصل منذ قليل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لحضور فعاليات مؤتمر ريادة الأعمال والاستثمار العربي، والذي تنظمه مؤسسة شباب قادرون بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وجهات حكومية وخاصة أخرى.

وحضر حفل الافتتاح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والذي أكد على أهمية هذا الحدث في دعم الشباب وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال في مصر والوطن العربي.

يهدف المؤتمر إلى توفير منصة حيوية تجمع رواد الأعمال والمستثمرين وصناع القرار، بهدف تبادل الخبرات والأفكار وبناء شراكات استراتيجية تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للشباب. ويتضمن المؤتمر مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، منها ورش عمل تدريبية، وعروض تقديمية لمشاريع مبتكرة، وحلقات نقاش حول أحدث التطورات في مجال ريادة الأعمال والاستثمار.

شباب قادرون في طليعة التغيير

تُعد مؤسسة شباب قادرون أحد أهم الكيانات الشبابية في مصر، والتي تسعى إلى تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم وقدراتهم. وقد لعبت المؤسسة دورًا محوريًا في تنظيم هذا المؤتمر، حيث قامت بتنسيق الجهود مع مختلف الجهات المعنية وتحديد المشروعات المشاركة. وقد سبق أن نظمت المؤسسة العديد من البرامج والفعاليات التي تستهدف الشباب، مثل مسابقات ريادة الأعمال وحاضنات الأعمال، مما ساهم في خلق بيئة محفزة للإبداع والابتكار.

تركيز على المشروعات المبتكرة

يشهد المؤتمر مشاركة عدد كبير من رواد الأعمال الشباب الذين يقدمون مشاريع مبتكرة في مختلف المجالات، مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والزراعة الذكية، والصحة. وستخضع هذه المشاريع لتقييم من قبل لجنة تحكيم متخصصة، وسيحصل الفائزون على جوائز قيمة ودعم لتنفيذ مشاريعهم.

دعم الحكومة لرواد الأعمال

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال كلمته في حفل الافتتاح على أهمية دعم الشباب ومساعدتهم على تحقيق أحلامهم. وأشار إلى أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بريادة الأعمال، وتعمل على توفير البيئة المناسبة لنمو الشركات الناشئة. كما شدد الوزير على ضرورة التعاون بين القطاع العام والخاص لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

رؤية طموحة لمستقبل أفضل

يسعى مؤتمر ريادة الأعمال والاستثمار العربي إلى تحقيق عدد من الأهداف، من بينها:

تعزيز ثقافة ريادة الأعمال: من خلال إلهام الشباب وتشجيعهم على التفكير الإبداعي وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة.

من خلال إلهام الشباب وتشجيعهم على التفكير الإبداعي وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة. بناء شبكة علاقات واسعة: بين رواد الأعمال والمستثمرين وصناع القرار، مما يساهم في تسهيل الحصول على التمويل والدعم اللازم.

بين رواد الأعمال والمستثمرين وصناع القرار، مما يساهم في تسهيل الحصول على التمويل والدعم اللازم. تبادل الخبرات والمعرفة: من خلال تنظيم ورش عمل وحلقات نقاش حول أحدث التطورات في مجال ريادة الأعمال.

من خلال تنظيم ورش عمل وحلقات نقاش حول أحدث التطورات في مجال ريادة الأعمال. دعم الابتكار والتحول الرقمي: من خلال تسليط الضوء على المشاريع المبتكرة التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.

يمثل مؤتمر ريادة الأعمال والاستثمار العربي خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد مبني على المعرفة والابتكار. ومن المتوقع أن يساهم هذا المؤتمر في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر والوطن العربي.