كواليس تتويج منتخب الكاراتيه بفضية العالم تحت ٢١ عامًا

ياسر رشاد - القاهرة - قادت منة الهواري، لاعبة النادي الأهلي، المنتخب الوطني للكاراتيه للحصول على الميدالية الفضية، في منافسات بطولة العالم تحت 21 عاما التي تقام منافساتها في مدينة فينيسيا الإيطالية.
تألقت لاعبة النادي الأهلي في منافسات وزن تحت 55 كيلوجرامًا، وقدمت عروضًا قوية للغاية، خلال مشوارها في البطولة، والتي بدأته بشكل مميز للغاية، وصولًا إلى المباراة النهائية.
وخلال منافسات البطولة حققت منة الهواري سلسلة انتصارات على منتخبات البرتغال والمجر والجزائر، وتفوقت في الدور نصف النهائي على لاعبة منتخب تايلاند، قبل أن تخسر في المباراة النهائية أمام لاعبة المنتخب الإيراني.
ونالت لاعبة الأهلي إشادة واسعة من الجميع، بعد الأداء القوي الذي قدمته، ونجاحها في تحقيق نتائج مميزة للغاية، تعكس الطفرة الكبيرة التي يحققها قطاع الكاراتيه بالنادي، وتمثيله للمنتخبات الوطنية بالبطولات العالمية.