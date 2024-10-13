منتخب مصر 2007 يفوز علي روسيا 2008 في الودية الثالثة بنتيجة 3-1

ياسر رشاد - القاهرة - فاز منتخب مصر مواليد 2007 بقيادة اسامة نبيه ، علي منتخب روسيا مواليد 2008 بنتيجة 3/1 في الودية الثالثة التي أقيمت مساء اليوم باستاد الإسكندرية.

سجل أهداف منتخب مصر كلا من عمر العزب ويوسف صابر ومصطفي غلوش

ضم التشكيل كل من إياد تامر في حراسة المرمي ، إياد مدحت ومحمد عوض واحمد متولي وعمرو ثروت وعبد الرحمن عادل ومحمد هيثم ويوسف شيكا وعمر العزب ومحمود صلاح وادهم كريم .

يضم الجهاز الفني لمنتخب 2007 كلا من أسامة نبيه مديرا فنيا وحمادة أنور مديرا للمنتخب وشريف عبد الفضيل مدربا عاما ومحمد عمر النور مدربا وإبراهيم عبد الجواد مدربا لحراس المرمى و د ايمن فريد طبيبا ود محمد محروس أخصائي علاج طبيعي وأحمد ممدوح مدلك وأحمد عصام محلل أداء وعلاء سعيد مسئول مهمات.