ثروت سويلم: لا يمكن إبعاد "القامات" عن إدارة الكرة المصرية.. وقرعة الدوري بعد السوبر

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية، تصريحات حسام حسن بشأن استبعاد الأشخاص الذين أداروا الكرة المصرية خلال السنوات الـ10 الماضية، مؤكدًا أن القامات الكبيرة التي ساهمت في تطوير الرياضة لا يمكن إبعادها.



قال سويلم في تصريحات تلفزيونية: "تصريح حسام حسن هو وجهة نظر شخصية، لكن هناك قامات رياضية كبيرة خدمت الكرة المصرية خلال هذه الفترة. إذا أبعدنا هؤلاء، فمن سيدير الكرة؟".

وأضاف: "حسام حسن نجم كبير، لكن ليس بالضرورة أن يتمتع كل نجم بخبرة إدارية. هناك شخصيات كبيرة ستكون في الانتخابات المقبلة، وهي تهدف لخدمة الرياضة".

كما كشف سويلم عن موعد قرعة الدوري الممتاز التي ستُجرى بعد السوبر المصري يوم 25 أكتوبر، مؤكدًا أن الشكل الجديد للدوري جاء لمصلحة الكرة المصرية بموافقة الأندية.

وأوضح أن النظام الجديد جاء لمصلحة كرة القدم المصرية، قائلاً: "الشكل الجديد للدوري تم بالتوافق مع الأندية وبمباركة من وزارة الرياضة. هذا النظام محصن ولن تكون هناك مشاكل تتعلق بالهبوط أو التقاضي".

وحول موعد قرعة الدوري الممتاز، أكد سويلم أنه سيتم عقدها بعد يوم 20 أكتوبر الجاري، وتحديدًا بعد السوبر المصري في 25 أكتوبر. ولفت إلى أن الدوري سينطلق بنهاية الشهر الحالي بعد الاتفاق مع الأندية والاتحاد. وأضاف: "الشركة الألمانية ستتولى تنظيم الجدول مع مراعاة التوقفات الدولية، ولن تكون هناك تأجيلات للمباريات هذا الموسم".

وأكد سويلم أن الدوري سيستمر لمدة 26 أسبوعًا دون أي تأجيلات، لضمان انتهاء الموسم مبكرًا، وفقًا لما اشترطته الشركة المنظمة. وأشار إلى أن جميع القرارات المتعلقة بالدوري تمت بالتنسيق بين الأندية، الرابطة، والاتحاد.