الأهلي يفوز على سي إف جي الكونغولي في بطولة إفريقيا لليد

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق النادي الأهلي لكرة اليد "رجال"، الفوز على نظيره سي إف جي الكونغولي، في المباراة الثانية من مباراة المارد الأحمر ببطولة إفريقية للأندية لكرة اليد.

وألتقى النادي الأهلي مع سي إف جي الكونغولي، في الجولة الثانية، من مرحلة المجموعات للبطولة الإفريقية المقامة في المغرب خلال الفترة الحالية.

وانتصر الأهلي على سي إف جي الكونغولي بنتيجة 38-19 في بطولة إفريقيا لكرة اليد.

وكان فريق يد الأهلي قد حقق الفوز على ميكيل الإثيوبي بنتيجة 67-11 ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة إفريقيا.

وتقام بطولة إفريقيا لكرة اليد في المغرب، من 8 إلى 20 أكتوبر الجاري‎، بمشاركة 16 فريقًا مقسمين على 4 مجموعات، يأتي على رأس الأندية المشاركة ناديي الأهلي والزمالك.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى مع النجم الكونغولي وميكال الإثيوبي وسي إف جي الكونغولي.

ويضم فريق رجال يد الأهلي، كلا من: إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - أحمد خيري - سيف هاني - عبد الرحمن ‏فيصل - محسن رمضان - محمد لاشين - عمر خالد "كاستيلو" - عمر سامي - محمد مجدي - نبيل شريف - عبد العزيز إيهاب "زيزو" - ‏راضي محمد - محمد صلاح - عبد الرحمن حميد - عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم.‏