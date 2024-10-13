إنجلترا تضرب فنلندا بثلاثية في وري الأمم الأوروبية

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب إنجلترا فوزًا مستحقًا على نظيره الفنلندي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة مجموعات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

افتتح جاك جريليش التسجيل للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 18، قبل أن يضيف ترينت ألكسندر أرنولد الهدف الثاني في الدقيقة 74. واختتم ديكلان رايس الثلاثية بهدف ثالث في الدقيقة 84 في المقابل، سجل ارتو هوسكونن هدف فنلندا الوحيد في الدقيقة 87 من المباراة.

بهذا الفوز، يحتل منتخب إنجلترا وصافة المجموعة الثانية في التصنيف الثاني من البطولة برصيد 9 نقاط، جمعها من ثلاثة انتصارات وهزيمة واحدة، بينما يتذيل المنتخب الفنلندي المجموعة بدون أي نقاط.