وديا.. الإسماعيلي يتعادل سلبيا مع فاقوس

ياسر رشاد - القاهرة - تعادل فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، مع نظيره فاقوس بدون أهداف، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، اليوم، الأحد، على استاد الإسماعيلية، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

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وقرر الجهاز الفني للفريق، بقيادة الكابتن حمد إبراهيم، خوض عدة وديات بمستويات مختلفة، للوقوف على مستوى اللاعبين بشكل أكبر، استعدادا لانطلاقة الموسم الجديد.

ودفع كابتن حمد، بعدد كبير من اللاعبين للتعرف أكثر على إمكانياتهم، استعدادا لانطلاق الموسم.

ويرغب الجهاز الفني للدراويش، في استغلال الوديات التي يخوضها الفريق، لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين بالإضافة إلى تدريبهم على مجموعة من الخطط الفنية التي سيتم استخدمها خلال فعاليات الموسم.