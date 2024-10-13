شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يخطف فوزا غاليا من الداخلية بهدفين مقابل هدف فى اللحظات الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق المقاولون العرب فوزا ثمينا على حساب الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما باستاد المقاولون العرب ضمن فاعليات الجولة الثانية لدورى المحترفين.



تقدم تشارلز باسى للمقاولون العرب في الدقيقة 63، وتعادل إسلام عبد النعيم للداخلية في الدقيقة 86، واستطاع لاعبو الذئاب من إدراك الهدف الثانى في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع عن طريق محمد عنتر، وأضاع الضيوف ضربة جزاء عن طريق شريف دابو.



بهذه النتيجة رفع المقاولون العرب رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المسابقة، بينما استمر الداخلية صفر من النقاط في مؤخرة الترتيب.



وانطلقت مباريات الجولة الثانية لدورى المحترفين عصر اليوم بثلاثة لقاءات، حيث فاز القناة خارج ملعبه على منتخب السويس بخماسية نظيفة، كما نجح بروكسى في الفوز على طنطا بهدف دون مقابل، بينما تعادل راية وأبو قير للأسمدة سلبيا.