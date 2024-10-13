شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسيطر على جدول ميداليات فردى بارا بياثل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت مصر 15 ميدالية متنوعة في منافسات بارا بياثل للفردي ببطولة العالم للبياثل والترياثل للأصحاء والبارالمبيين، وبطولة ليزر-رن للبارالمبيين والتي تقام خلال الفترة من 9 وحتى 13 أكتوبر الجاري ببورفؤاد.

وحصد أبطال مصر من ذوي الهمم 8 ميداليات ذهبية و5 فضيات وبرونزيتين، ليسيطروا على جدول منافسات المسابقة التي أقيمت عصر اليوم الأحد.

وجاءت حصيلة الميداليات المصرية على النحو التالي:

تصنيف PMP1 سيدات: توجت آية عباس بالميدالية الذهبية وحنين الخولي بالفضية.

تصنيف PMP1 رجال: أحرز محمد رامي الميدالية الذهبية ويوسف فرج الميدالية الفضية.

تصنيف PMP2 سيدات: فازت هاجر الخولي بالميدالية الذهبية.

تصنيف PMP2 رجال: فاز عبد الحميد عبد الحميد بالميدالية الذهبية.

تصنيف PMP3 رجال: فاز محمد السيد بالميدالية الذهبية.

تصنيف PMP5 سيدات: فازت سما محمود بالميدالية الذهبية.

تصنيف PMP5 رجال: فاز هادي عبدالله بالميدالية الذهبية وأنس عمر بالفضية وخالد علي بالبرونزية.

تصنيف PMP7 سيدات: فازت فريدة دويدار بالميدالية الذهبية ونوران سليمان الميدالية الفضية.

تصنيف PMP7 رجال: توج رامز سمعان بالميدالية الذهبية وحسين حسن بالميدالية الفضية ومحمد أحمد بالميدالية البرونزية.

وتمكن المنتخب المصري من الحصول على 17 ميدالية متنوعة في منافسات فردي بارا ترياثل بواقع 9 ذهبيات و5 فضيات و3 برونزيات.

يذكر أن المنتخب المصري سبق له الحصول على 18 ميدالية متنوعة بمنافسات بارا ليزر-رن في البطولة منها 9 ميداليات ذهبية و6 فضيات و3 برونزيات.