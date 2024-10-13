شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة سيناء يتعاقد مع مهاجم ساريا الإسبانى السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مسئولو نجمة سيناء الذى ينافس بدورى القسم الثالث مع إبراهيم إيهاب الشهير بإبراهيم الماحى مهاجم ساريا الإسبانى لتدعيم هجوم الفريق في الدورى.

ويعد إبراهيم الماحى أحد اللاعبين المصريين الذين احترفوا في سن مبكرة بدورى القسم الثالث الإسبانى، ونجح مسئولو نجمة سيناء في التعاقد مع اللاعب من أجل المنافسة على الصعود للقسم الثانى ب.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات دورى القسم الثالث يوم 19 أكتوبر المقبل في مجموعاته الثلاث عشرة على أن يصعد الأول والثانى من كل مجموعة ويلعب الثالث من كل مجموعة من نظيره في المجموعة الأولى ويصعد منهم فريق للقسم الثانى ب أيضا.