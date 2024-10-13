شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. محاضرة لـ كولر وتدريبات متنوعة استعدادًا للسوبر‏ والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 أكتوبر 2024 07:49 م

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا ‏للسوبر المصري الذي يقام في الإمارات خلال الشهر الجاري.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث ‏عن البرنامج التدريبي وكافة الأمور الفنية.‏

وخاض لاعبو الفريق جزءًا بدنيًّا ثم تدريبات متنوعة بالكرة، حرص خلالها الجهاز الفني على ‏تنفيذ الجوانب الخططية.‏

وكان الأهلي قد حصل على راحة أمس عقب المباراة الودية أمام حرس الحدود التي أقيمت الجمعة الماضي باستاد التتش، ضمن تحضيرات الفريق للسوبر المصري.‏