شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. محاضرة لـ كولر وتدريبات متنوعة استعدادًا للسوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقرالأحد، 13 أكتوبر 2024 07:49 م
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا للسوبر المصري الذي يقام في الإمارات خلال الشهر الجاري.
وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن البرنامج التدريبي وكافة الأمور الفنية.
وخاض لاعبو الفريق جزءًا بدنيًّا ثم تدريبات متنوعة بالكرة، حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجوانب الخططية.
وكان الأهلي قد حصل على راحة أمس عقب المباراة الودية أمام حرس الحدود التي أقيمت الجمعة الماضي باستاد التتش، ضمن تحضيرات الفريق للسوبر المصري.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز