شكرا لقرائتكم خبر عن القناة عن أول انتصار فى دوري المحترفين: فريقنا يبدع ويمتع بخماسية بالسويس والان مع تفاصيل الخبر

احتفل الحساب الرسمي لفريق القناة بالفوز الأول للفريق في بطولة دوري المحترفين، بعد الانتصار الكبير على منتخب السويس بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، فى إطار منافسات الأسبوع الثاني من المسابقة.

وكتب الحساب الرسمي لنادي القناة عبر فيس بوك: "لوحة انتصار أولى فى هذا الموسم.. بخماسية نظيفة وأداء ممتع.. فريقنا يبدع ويمتع ويفوز على منتخب السويس".



واكتسح فريق القناة نظيره منتخب السويس بخماسية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد، فى إطار منافسات الأسبوع الثاني من مسابقة دوري المحترفين.



وسجل خماسية القناة مل من عمرو بركات ومصطفى سلطان "هدفين" وفرانسيس وعمر عبد الشافي عسلية، في الوقت الذي أهدر ابو الحمد لاعب منتخب السويس ركلة جزاء في الشوط الثاني.



وفي مباراة ثانية، خطف بروكسي فوزا مهما على فريق طنطا بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، فيما ظل فريق طنطا بدون نقاط بعد الهزيمة الثانية.

وحسم التعادل السلبي مواجهة راية مع أبو قير للأسمدة، ليحصد راية أول نقطة له هذا الموسم، فيما رفع أبو قير للأسمدة رصيده إلى 4 نقاط.



القناة يحتفل بفوزه على السويس