ديشامب يطمئن جماهير ميلان حول إصابة ماينان

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، أن غياب حارس المرمى مايك ماينان عن مباراة بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية لا يستدعي القلق.



قال ديشامب مازحًا في مؤتمر صحفي: "ربما يكون ماينان وتشاواميني نائمين"، مشيرًا إلى أن غيابه كان احترازيًا.

ماركوس تورام



وعن ماركوس تورام، مهاجم إنتر ميلان، الذي يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإيطالي برصيد سبعة أهداف، أوضح مدرب فرنسا ديشامب: "تورام كان يعاني من مشكلة بسيطة في اللياقة، لكنه يتحسن الآن. النظام التكتيكي في إنتر يعزز من فعاليته".

وأشار مدرب الديوك الفرنسية إلى أهمية الثقة والهدوء في أداء المهاجمين، قائلًا: "يجب أن يتحلوا بالحسم في اتخاذ القرارات الصحيحة".

