رئيس إنبي للوفد: لا أفكر في رئاسة الجبلاية ولم أحدد موقفي من الرابطة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" أنه لم يتخذ قراره النهائي بشأن رئاسة رابطة الأندية المصرية خلال الموسم المقبل.

وأوضح الشريعي أن نظام المسابقة خلال الموسم الجديد سيكون عاملًا مهمًا في تحديد الموقف من التواجد على رأس الرابطة المصرية.

وقال الشريعي في تصريحاته الخاصة "للوفد": "لم اتخذ قراري النهائي بشأن رئاسة رابطة الأندية المصرية، حيث إن الكلام الذي انتشر عبر السوشيال ميديا كان من شهر، لكن الأمور تغيرت الآن".

وتابع: "معطيات الموسم الجديد ومدى انتظام المسابقة من عدمه سيُحدد موقفي النهائي من رابطة الأندية".

وعن خوض انتخابات اتحاد الكرة، قال: "لن أخوض انتخابات الجبلاية، وكل ما أُثير حول ذلك ما هي إلا تكهنات من البعض".

الجدير بالذكر أن تقارير صحفية سابقة قد أكدت بأن الشريعي سيكون متواجدًا في رئاسة رابطة الأندية المصرية الموسم المقبل، وذلك من أجل تغيير العديد من الأمور التي يراها خاطئة.