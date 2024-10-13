بيراميدز وكونيا سبور يتعادلان في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - انتهى الشوط الأول من مباراة نادي بيراميدز أمام مضيفه نادي كونيا سبور التركي وديا بالتعادل السلبي دون أهداف.

ويحل بيراميدز ضيفا على كونيا سبور على استاد نادي كونيا في ختام معسكر الإعداد في تركيا.

وقدم بيراميدز شوطا قويا، بعدما قرر المدربان لعب ٦٠ دقيقة في كل شوط، وأضاع بيراميدز عدة أهداف مؤكدة وسط سيطرة كاملة على مجريات اللعب.

تشكيل بيراميدز في ودية كونيا سبور

ولعب بيراميدز الشوط الأول بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمود مرعي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: عبد الرحمن مجدي - رمضان صبحي - محمد رضا بوبو - أحمد توفيق - صديق إيجولا

خط الهجوم: مروان حمدي

وقبل نهاية الشوط الأول بعشر دقائق تعرض اللاعب طارق علاء للإصابة، وشارك بدلا منه أحمد عاطف قطة في مركز الظهير الأيمن