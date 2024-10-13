منتخب مصر 2008 يهزم روسيا بنتيجة  3/2 وديا بالإسكندرية

ياسر رشاد - القاهرة - فاز منتخب مصر مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس ، علي منتخب روسيا مواليد 2007 بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية الثالثة التي أقيمت اليوم بالأسكندرية ف اطار الاستعداد لتصفيات امم أفريقيا.

سجل أهداف الفراعنة الصغار كلا من أنس رشدي ومحمد أنس وحمزة عبد الكريم.

ضم التشكيل كل من عمر عبد العزيز في حراسة المرمي ، حسن عماد ومعاذ محمد وادهم فريد ومحمد أنس وعمر العدوي ومحمد حمد وعمرو تامر وأنس رشدي وبلال عطية وحمزة عبد الكريم.

يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من ، أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب ، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس،والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ود علاء الجوهري مخطط أحمال ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.