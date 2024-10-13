أبطال إنبي للجمباز يحصدون الذهب في كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل أبطال نادي إنبي للجمباز الايروبك تحت 9 سنوات تألقهم الرائع في بطولة كأس مصر للموسم الرياضي 2024/2025، محققين إنجازًا استثنائيًا بحصد 5 ميداليات ذهبية، ليعززوا مكانة النادي كأحد الأندية المميزة في رياضة الجمباز في مصر.

أبطال الإنجاز:

دارين أحمد حسين: ميدالية ذهبية

كارما مصطفى كامل: ميدالية ذهبية

أينور نبيل ناجي: ميدالية ذهبية

كندا كريم صلاح: ميدالية ذهبية

ليلى عمرو فاروق: ميدالية ذهبية

برافو لأبطالنا المميزين، أنتم فخر النادي وجيل المستقبل!

قيادة فنية متميزة خلف النجاحات:

يشرف على قطاع الجمباز في نادي إنبي المهندس محمد السيد، عضو مجلس الإدارة، ويقود الجهاز الفني نخبة من المدربين الخبراء الذين لا يدخرون جهدًا في إعداد الأبطال:

ك/ هشام صبحي - المدير الفني ورئيس الجهاز

ك/ عبدالحميد سعيد - مدرب فريق إيروبك

ك/ عمر الشاذلي - مدرب فريق إيروبك

ك/ سارة السيد - مدربة باليهات إيروبك

ك/ أحمد إبراهيم - مدرب إيروبك

ك/ محمود علاء - مدرب فريق الجمباز الفني

ك/ نوال محمود - مدربة باليهات الفني

ك/ عمرو توني - مدرب فريق

ك/ ممدوح محمد - مدرب فريق

ك/ إمام يماني - مدرب فريق

ك/ هبة خميس - مدربة

ك/ خلود أحمد - مدربة باليهات

ك/ خالد إسماعيل - إداري

ك/ عبدالمحسن محمود – إداري