شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يتعادل مع الجونة ودياً بهدف لكل فريق والان مع تفاصيل الخبر

انتهت المباراة الودية التي جمعت غزل المحلة والجونة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث سجل هدف المحلة عبده يحيى مهاجم الفريق، وذلك في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وكان غزل المحلة تعرض للهزيمة في الودية الأولى أمام سموحة بهدف نظيف، ثم خسر أمام الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يدخل الفريق معسكراً مغلقاً بمدينة الإسماعيلية لمدة ثلاثة أيام، تخللها مباراة ودية أمام طلائع الجيش حيث فاز الطلائع بهدف نظيف، وأخيراً التقى غزل المحلة مع البنك الأهلي ودياً بعد العودة إلى القاهرة حيث تعادل الفريقان بهدف لمثله، قبل أن يختتم المحلة سلسلة الوديات بمواجهة اليوم أمام الجونة.

ويعمل الجهاز الفني لفريق غزل المحلة في الفترة المقبلة على رفع مستوى اللياقة البدنية للاعبي الفريق، وكذلك معالجة الثغرات الدفاعية التي ظهرت من خلال الوديات، وذلك قبل المشاركة في الموسم الجديد، من جانبه، حرص المهندس وليد خليل - رئيس مجلس الإدارة والمهندس تامر خليل - نائب رئيس مجلس الإدارة على تفقد معسكر الفريق بالقاهرة، وتلبية متطلبات اللاعبين والجهاز الفني.

من ناحية أخرى، قام مسئولو شركة غزل المحلة لكرة القدم بصرف مقدمات التعاقد لجميع اللاعبين، وذلك لتحفيزهم قبل انطلاق المرحلة الأخيرة من الاستعدادات لانطلاق مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.



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