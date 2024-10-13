شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يمنح لاعبى الزمالك راحة 24 ساعة بعد وديتى إيسترن كومبانى وزد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات غداً، الاثنين، ليستأنف فريق الزمالك تدريباته الثلاثاء على ملعب النادي استعداداً لبطولة السوبر المحلي.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قرر سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، استعداداً للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

وشارك اليوم الأحد، فريق الزمالك فى وديتين، الأولى أمام إيسترن كومبانى وانتهت بتعادل الفريقان 1 - 1، وخاض الفارس الأبيض الودية الثانية أمام زد، والتى انتهت بفوز الأخير بنتيجة 3 - 2.