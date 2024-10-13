شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يتجه إلى موريتانيا استعدادًا لمواجهة المرابطين الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

غادرت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن متجهة إلى موريتانيا استعدادًا لمواجهتها في السابعة مساء يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تقام بالمغرب.

ويترأس بعثة منتخب مصر لموريتانيا محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وتستغرق رحلة سفر بعثة منتخب مصر إلى موريتانيا 8 ساعات.

من ناحية أخرى فضل الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، إعفاء مصطفي محمد من المشاركة في مباراة موريتانيا، بعدما أثبت الكشف الطبي تعرضه لإجهاد العضلة الخلفية، وفضل الجهاز الفني إراحته حفاظاً عليه من تفاقم الإصابة.



إبراهيم حسن



عمر مرموش وتريزيجيه



محمد حمدى