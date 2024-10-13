شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتعادل مع فاقوس سلبياً استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

تعادل فريق الإسماعيلى سلبيا مع فريق فاقوس، فى المباراة الودية التى جمعتهما اليوم الأحد، فى إطار استعدادات الدراويش لانطلاق بطولة الدوري في نهاية شهر أكتوبر الجاري.

ودفع حمد إبراهيم بعدد كبير من الشباب بالإضافة لبعض اللاعيبه تحت الاختبار من أجل الوقوف على مستواهم للاستعانة بخدمات المتميزين خلال الموسم الجديد.



بدأ الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من: كمال السيد، محمد ايهاب، أحمد أيمن، عبدالله محمد، حسن منصور، عبدالرحمن كتكوت، محمد بحيرى، عبدالله (لاعب افريقي)، محمد وجدي، عمرو السعيد، محمد زيدان.



وقاد حمد إبراهيم نادى الإسماعيلى فى الولاية الأولى خلال 6 مباريات فى الدورى الممتاز، استطاع الفوز فى مباراتين والتعادل فى مباراتين والهزيمة فى مباراتين ليحصد 8 نقاط من أصل 18 نقطة ممكنة، وسجل الإسماعيلى تحت قيادته 6 أهداف واستقبل أيضا 6 أهداف.