شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير السويس تهاجم الإدارة واللاعبين بعد خماسية القناة بدوري المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 أكتوبر 2024 06:57 م

هاجمت جماهير السويس مجلس إدارة النادى واللاعبين بعد السقوط المدوي بخماسية نظيفة أمام القناة، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد، فى إطار منافسات الأسبوع الثاني من مسابقة دوري المحترفين.

ووجهت الجماهير انتقادات قوية لإدارة منتخب السويس واللاعبين بعد الأداء السيئ الذي ظهر عليه الفريق والخسارة الكبيرة التي تلقاها الفريق على أرضه أمام القناة.

وسجل خماسية القناة مل من عمرو بركات ومصطفى سلطان "هدفين" وفرانسيس وعمر عبد الشافي عسلية، في الوقت الذي أهدر أبو الحمد لاعب منتخب السويس ركلة جزاء في الشوط الثاني.

وفي مباراة ثانية، خطف بروكسي فوزا مهما على فريق طنطا بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، فيما ظل فريق طنطا بدون نقاط بعد الهزيمة الثانية.

وحسم التعادل السلبي مواجهة راية مع أبو قير للأسمدة، ليحصد راية أول نقطة له هذا الموسم، فيما رفع أبو قير للأسمدة رصيده إلى 4 نقاط.