شكرا لقرائتكم خبر عن 15 ميدالية حصاد منتخب الكاراتيه فى بطولة العالم بإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 أكتوبر 2024 06:47 م

نجح لاعبو منتخب الكاراتيه فى تحقيق إنجاز كبير ببطولة العالم التى تقام بإيطاليا للناشئين والشباب وتحت 21 سنة، وتم تحقيق الكثير من الميداليات فى مختلف الأوزان.

ووصل عدد الميداليات حتى الآن إلى 15 ميداليات متنوعة، ما بيين الذهب والفضة والبرونز.

وجاءت الميداليات كالتالى..

- محمد حمدى ميدالية برونزية فى وزن تحت 60 كجم كوميتيه تحت 21 سنة شباب

- عبد الرحمن طلبه الميدالية البرونزي كاتا رجال

- مريم طنطاوى الميدالية الذهبية -66 كومتيه فردى شابات

- محمد اشرف بالميدالية الذهبية - 68 كومتيه فردى شباب

- ملك ناجى على الميدالية البرونزية+ 66 كومتيه فردى شابات

- رؤى طاهر على الميدالية الفضية+61 ك كومتيه فردى ناشئات

- نورهان مصلح على الميدالية الفضية -61 ك كومتيه فردى ناشئات

- معاذ مصطفى على الميدالية الذهبية تحت 63 كومتيه فردى ناشئين

- ملك عفيفى ببرونزية تحت 47 كومتيه فردى ناشئات.