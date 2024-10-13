شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية تعاون بين مصر وقبرص فى مجال الاحتراف للكيك بوكسينج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع الجانب القبرصي فى مجال احتراف الكيك بوكسينج، من خلال إقامة معسكرات مشتركة وغيرها من الأمور التي تسهم فى المزيد من تطوير اللعبة بين الجانبين.

قال رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، إن اتفاقية التعاون المشترك بين مصر وقبرص في مجال احتراف الكيك بوكسينج مثلها السيد كرس المنظم العالمي في مجال الاحتراف وذلك على هامش بطولة العالم للشباب والناشئين للسامبو المقامة في مدينة لارنكا بدولة قبرص خلال الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر الجاري.

وأضاف صبيح، أن اتفاقية التعاون المشترك تخص بمجال إقامة المعسكرات المشتركة ومجالات مباريات الهواة على المستوى الودي والرسمي كما سيتم إقامة مباريات الاحتراف «pro am» ومباريات الاحتراف بمستوياته المختلفة «A,B,C,N».

وكشف رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج أن أولى تلك الفعاليات إقامة مباريات الاحتراف «pro am» في نوفمبر المقبل في قبرص كما ستقام على هامش بطولة العرب المفتوحة التي تستضيفها مصر في شهر نوفمبر المقبل مباريات احتراف أيضا.

أما ثاني الفعاليات بين مصر وقبرص في مجال احتراف الكيك بوكسينج هو إقامة مباريات الاحتراف «A» في قبرص خلال شهر ديسمبر المقبل كما سيقام أيضا في مصر حدث احترافي في شهر نوفمبر المقبل.

وأكد صبيح على أن رياضة الكيك بوكسينج في ثوبها الاحترافي سوف تشهد تطورا كبيرا على المستوى المحلي والدولي خلال الفترة المقبلة، قائلا: «كل التوفيق للخطوات القادمة لأبناء مصر الأبطال في مجالات الاحتراف الدولي للكيك بوكسينج وكل التوفيق لأسرة الكيك بوكسينج المصري أكبر وأفضل اتحاد للألعاب النزالية في مصر».

جدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قد وافق على الخطة المقدمة من الاتحاد المصري للكيك بوكسينج على اعتماد خطة احتراف محلية لرياضة الكيك بوكسينج بمكافأة مالية للفائزين.