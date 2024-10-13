شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستبعد ثلاثي الشباب من رحلة الإمارات لخوض السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

استقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على استبعاد ثلاثي الشباب "محمد عبد الله وسمير محمد ومصطفى أبو الخير" من قائمة الفريق المسافرة إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.



واستقر كولر على اصطحاب 25 لاعبا فى رحلة الإمارات وهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

الدفاع: عمر كمال - خالد عبد الفتاح - أشرف داري - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - يوسف أيمن - يحيى عطية الله - كريم الدبيس.

الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - عمرو السولية - كريم وليد - أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - عمر الساعي - رضا سليم - حسين الشحات - بيرسي تاو -طاهر محمد طاهر.

الهجوم: وسام أبو علي - محمود عبد المنعم كهربا.

من ناحية أخرى، أنهى مسئولو الأهلى، خلال الساعات الأخيرة، الترتيبات النهائية لرحلة الإمارات لخوض منافسات بطولة السوبر المصري في الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر الجاري، وأجرى مسئولو الأهلي اتصالات بالسفارة المصرية بالإمارات من أجل إنهاء بعض الأمور الخاصة برحلة الإمارات لخوض بطولة السوبر المصري، التي يستهلها الأهلي بمواجهة سيراميكا يوم 20 أكتوبر على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز على لقب البطولة.