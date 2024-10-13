شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر 2008 يهزم روسيا 2007 بنتيجة 3/2 وديا بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب مصر مواليد 2008، بقيادة أحمد الكاس، على منتخب روسيا مواليد 2007 بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية الثالثة التي أقيمت اليوم بالإسكندرية فى إطار الاستعداد لتصفيات أمم أفريقيا . سجل أهداف الفراعنة الصغار كل من أنس رشدي ومحمد أنس وحمزة عبد الكريم.

ضم التشكيل كلا من، عمر عبد العزيز في حراسة المرمي ، حسن عماد ومعاذ محمد وادهم فريد ومحمد أنس وعمر العدوي ومحمد حمد وعمرو تامر وأنس رشدي وبلال عطية وحمزة عبد الكريم .

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من ، أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب ، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس،والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ود علاء الجوهري مخطط أحمال ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.