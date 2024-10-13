شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلى للزنارى من 4 لـ7 أيام ويرافق بعثة الزمالك فى السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الطبي لفريق الزمالك ، بقيادة الدكتور محمد أسامة، برنامج تأهيل خاصا لمصطفى الزناري مدافع الفريق، بعدما تعرض اللاعب لإصابة بتمزق فى أربطة الكاحل من الدرجة الثانية.

وخضع للفحوصات الطبية اللازمة لتحديد البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي سيخضع له المدافع الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية، لتجهيزه للسفر مع بعثة الفريق الأبيض في الإمارات.

وقال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن مصطفى الزنارى مدافع الأبيض، تعرض لإصابة بتمزق في أربطة الكاحل من الدرجة الثانية.

وبعد الخضوع للفحوصات سيحتاج اللاعب لتأهيل من 4 أيام إلى أسبوع ليصبح جاهزًا للمشاركة مع الفريق، واستقر الجهاز الفنى على اصطحاب اللاعب مع بعثة الفريق إلى الإمارات للمشاركة فى السوبر المصرى.