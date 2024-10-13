شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يعلن تشكيل منتخب مصر 2007 في الودية الثالثة أمام روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2007، تشكيل الفريق لمواجهة روسيا مواليد 2008 الودية الثالثة التي تقام فى السابعة مساء اليوم باستاد الإسكندرية.

ويضم التشكيل كلاً من، إياد تامر في حراسة المرمي، إياد مدحت ومحمد عوض واحمد متولي وعمرو ثروت وعبد الرحمن عادل ومحمد هيثم ويوسف شيكا وعمر العزب ومحمود صلاح وآدهم كريم.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب 2007 كلا من، أسامة نبيه مديرا فنيا وحمادة أنور مديرا للمنتخب وشريف عبد الفضيل مدربا عاما ومحمد عمر النور مدربا وإبراهيم عبد الجواد مدربا لحراس المرمى وحاتم رضا منسقا إعلاميا و د ايمن فريد طبيبا ود محمد محروس أخصائي علاج طبيعي وأحمد ممدوح مدلك وأحمد عصام محلل أداء وعلاء سعيد مسئول مهمات.