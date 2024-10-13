جائزة جديدة لعمر مرموش في ألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حصد نجم منتخب مصر ونادي آينتراخت فرانكفورت الألماني عمر مرموش، جائزة أفضل لاعب في الفريق، خلال شهر سبتمبر الماضي، بناءً على تصويت الجماهير.

وأعلن نادي فرانكفورت أن مرموش نجح في التتويج بالجائزة، بعد حصد 67% من نسبة تصويت جماهير الفريق.

وتفوق مرموش على كل من هوجو إيكيتيكي وحارس مرمى الفريق كاوا سانتوس في التصويت، الذي أجراه النادي عبر الموقع الرسمي الخاص به.

ونجح مرموش في تسجيل 5 أهداف خلال شهر سبتمبر الماضي، وتقديم تمريرتين حاسمتين.

ويحتل مرموش صدارة ترتيب هدافي الدوري الألماني، برصيد 8 أهداف وبفارق ثلاثة أهداف عن صاحب المركز الثاني هاري كين بايرن ميونخ.