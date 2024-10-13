للمرة الثانية على التوالي.. الزمالك يخسر أمام زد وديا قبل السوبر المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

خسر فريق الزمالك أمام نظيره زد بثلاثية مقابل هدفين في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب النادي، في إطار الاستعداد لبطولة كأس السوبر المحلي.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد صبحي ومحمد حمدي وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وأحمد محمود وزياد كمال وعبد الله السعيد ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" ومصطفى شلبي وناصر منسي وكونراد ميشالاك.

وسجل هدفي الزمالك كل من، البولندي كونراد ميشالاك والتونسي حمزة المثلوثي، بينما سجل أهداف زد كل من، ديلسون كاموني وسامح إبراهيم وشادي حسين.

وكان قد خسر نادي الزمالك في أولى ودياته أمام فريق بتروجيت بهدفين مقابل هدف يوم الخميس الماضي.

ويلاقي الفارس الأبيض نظيره بيراميدز يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس السوبر المصري المقام في دولة الإمارات.

اقرأ أيضًا:

"أفشة ولا أبو تريكة؟".. أحمد فتحي يفاضل بين لاعبي الجيل الذهبي والحالي (فيديو)

وفاة الأب والأم ومساندة كوكا.. رحلة احتراف لاعبة منتخب مصر في البرتغال (صور وفيديو)