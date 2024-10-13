"أفشة ولا أبو تريكة؟".. أحمد فتحي يفاضل بين لاعبي الجيل الذهبي والحالي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مقابلة سريعة مع أحمد فتحي لاعب الأهلي وبيراميدز السابق.

وفي مقطع الفيديو اختار أحمد فتحي الأفضل بين 5 لاعبين من الجيل الحالي والجيل الذهبي للأهلي.

وفضل أحمد فتحي اختيار أبو تريكة على محمد مجدي أفشة، ووائل جمعة على رامي ربيعة.

واختار عصام الحضري عن محمد الشناوي، وفضّل عماد متعب على وسام أبو علي، وعند اختياره عن الأفضل بين جلبيرتو وعلي معلول اختار الثنائي.

الجدير بالذكر أن أحمد فتحي أعلن اعتزاله كرة القدم بعد رحلة مليئة بالألقاب العالمية والقارية والمحلية مع النادي الأهلي وبيراميدز ومنتخب مصر.