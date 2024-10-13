وفاة الأب والأم ومساندة كوكا.. رحلة احتراف لاعبة منتخب مصر في البرتغال (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

في اليوم الثاني من وصول أسماء علي إلى البرتغال للاحتراف في صفوف ريو آفي البرتغالي، عادت إلى المنزل الذي تقطن فيه رفقة باقي اللاعبات، بعد الانتهاء من التدريبات، وأثناء التصفح على "إنستجرام"، أفجعها منشور لشقيقتها بوفاة والدتها، ليتكرر جراح اللاعبة التي فقدت والدها بنفس الطريقة قبل عام واحد.

ففي 2023، كانت تشارك مع وادي دجلة في بطولة شمال أفريقيا الإسكندرية، لكنها تلقت رسالة على تطبيق "واتساب"، بوفاة والدها في المحاضرة، لتغادر المعسكر فورا إلى بورسعيد، وبعد يومين عادت مرة أخرى وشاركت في المباراة لحاجة الفريق لها، إلا أن عقلها لم يكن معها.

وبالعودة إلى البرتغال، تلقت أسماء الجبر المفجع، وفشلت اللاعبات في السكن في التواصل معها لمعرفة ماذا حدث، ليتواصلن مع وكيلها، الذي تحدث مع النادي وأخبرهم بوجود المصري أحمد حسن كوكا، وطلب منهم أن يتحدث معها، لأنه أكثر شخص يمكنه التفاهم معها، وبعد نصف ساعة رأت أسماء كوكا عندها.

وتحدث أحمد حسن كوكا معها وأخبرها بأنها مرت بالكثير لتصل إلى هنا، فهو أكثر شخص يتفهم موقفها، ففي 2016 احترف كوكا في سبورتينج براجا وتلقى خبر وفاة والده وهو في البرتغال، لكنه تماسك ولعب مباراة مع الفريق ضد مارسيليا في اليوم التالي، وسجل هدفا بعد الانفراد بحارس المرمى ليركل الكرة من فوقه، لينهمر بعدها في البكاء، ووضع القدر أسماء في نفس الموقف، وخاضت مباراة ودية بعد 3 أيام من وفاة والدتها وسجلت هدف

ولم يكن حديث كوكا معها سببا لقرار أسماء بالبقاء في البرتغال، إذ أنه قال لها القرار لكي وما تريدينه سيفعله النادي، لكن فكري جيدا، ليؤكد أشقائها وأصدقائها هذا الحديث، لتقرر اللاعبة البقاء في البرتغال واستكمال رحلتها لتحقيق حلم والدها ووالدتها، كما أن عودتها إلى مصر واللحاق بدفن الجثمان كان صعبا لظروف الطيران.

وتعتبر أسماء أن موقف أحمد حسن كوكا معها لا ينسى، فكان على تواصل يومي معها، واصطحبها ليخرجها من حزنها في يوم، واستقبلها في منزله مع أسرته في يوم آخر، وتقول أسماء: "خرجني تاني يوم وعزمني فيه بيته مع المدام والأولاد، ساعدني في كل شيء هنا ووقف معايا كتير".

وفي سبتمبر الماضي التحقت أسماء علي مهاجمة وادي دجلة للسيدات، بصفوف نادي ريو آفي البرتغالي، بعد رحلة بدأت في موسم 2013-2014، واستمرت حتى 2023، تمكنت خلالها من تمثيل منتخب مصر.